أرقام جديدة لـ البرغوث قبل مواجهة هولندا بدور الـ8

حقق المنتخب الأرجنتيني فوزًا قويًا على نظيره الأسترالي، أمس السبت، بالمواجهة التي احتضنها استاد “أحمد بن علي”، في ثاني مواجهات دور الـ16 من كأس العالم قطر 2022، واستحق ليونيل ميسي الملقب بـ”البرغوث” أن يكون نجم المباراة دون منازع بفضل هدفه الأول الذي منح التانجو التقدم على منتخب أستراليا في الشوط الأول، فضلا عن تمريراته وأدائه بالمباراة والذي منح الأرجنتين التفوق والصعود إلى دور الـ8 لملاقاة منتخب الطواحين الهولندية يوم الجمعة المقبل.

المشي بالملعب

ورصدت الكاميرات نجم الأرجنتين ليونيل ميسي وهو يتمشى بملعب المباراة أثناء لقاء التانجو وأستراليا، أمس السبت، وذلك قبل إحرازه الهدف الأول لمنتخب بلاده.

قبل الهدف بدقائق، ميسي عمليا كان يمشي في الملعب طوال نصف ساعة، ثم قرر ان يحسم الامور، وهكذا كان، اسطورة من الظلم مقارنتها مع اي من لاعبي جيله pic.twitter.com/kLBc0b542H — حسين ياسين – Hussein Yassin (@HusseinY22) December 3, 2022

وكتب الإعلامي اللبناني حسين ياسين، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس السبت: قبل الهدف بدقائق، ميسي عمليًا كان يمشي في الملعب طوال نصف ساعة، ثم قرر أن يحسم الأمور، وهكذا كان أسطورة من الظلم مقارنتها مع أي من لاعبي جيله.

أرقام جديدة

نجح ليونيل ميسي في تسجيل هدف وصناعة الفارق لمنتخب التانجو في المباراة المصيرية في واحدة من العروض القوية للبرغوث في البطولة العالمية، وسبق للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن سجل في 34 منتخبًا قبل أن يضيف آخر في مباراته رقم 1000 في مسيرته كلاعب محترف في كرة القدم.

وسجل ليونيل ميسي 94 هدفًا خلال مشواره مع منتخب الأرجنتين في المباراة رقم 100 له مع التانجو.

وكان آخر منتخب تلقى أهداف من ليونيل ميسي هو المكسيك في دور المجموعات بنهائيات كأس العالم 2022 المقامة حاليًا، وذلك قبل لقاء أستراليا بدور الـ16، أمس.