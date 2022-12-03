أرقام حارس الشباب في مجموعات مونديال 2022

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ظهر حارس مرمى الشباب، كيم سيونج جيو بشكل مميز مع منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم ضمن منافسات النسخة الحالية من كأس العالم.
وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عن أبرز أرقام حارس الشباب خلال مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022، حيث شارك في 3 مباريات، واستقبل 4 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه مرة.
وأضافت “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن كيم سيونج جيو قام بـ6 تصديات، 3 من داخل منطقة الجزاء، بنسبة نجاح وصلت إلى 60%، وقام بـ20.3 تمريرة ناجحة لكل لقاء، وحصل على تقييم 6.73 درجة.
ونجح منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم في التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط، خلف البرتغال متصدرة الترتيب برصيد 6 نقاط.
ومن المقرر أن يلعب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ضد كوريا الجنوبية على استاد 974، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار منافسات دور الـ16 من نهائيات كأس العالم.