Icon

منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة Icon تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات Icon حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص Icon الإطاحة بـ 9 متورطين في جرائم كبيرة موجبة للتوقيف مخلة بالشرف والأمانة Icon لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا Icon سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين Icon تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص Icon خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
تألق مع منتخب الكاميرون

أرقام فينسنت أبو بكر في مجموعات مونديال 2022

2022-12-04 الساعة 2:12
أرقام فينسنت أبو بكر في مجموعات مونديال 2022
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

ظهر مهاجم فريق النصر، فينسنت أبو بكر بشكل مميز مع منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم ضمن منافسات نهائيات كأس العالم 2022.

إحصائيات فينسنت أبو بكر

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عن أبرز أرقام المهاجم النصراوي خلال مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022، حيث شارك في 3 مباريات، بدأ واحدة فقط كأساسي، واثنين كبديل في الشوط الثاني.

قد يهمّك أيضاً
Img

منتخب إنجلترا إلى دور الـ16 بالمونديال بأهداف راشفور وفودين

Img

فشل انتخاب رئيس لبنان للمرة الثامنة

فنينست ابو بكر
أبو بكر – المصدر @fifaworldcup_ar

ونجح فينسنت أبو بكر في تسجيل هدفين، وصنع هدفًا، وقام بـ6.7 تمريرة ناجحة بمعدل 65%، وصنع فرصتين، ولديه 6 تسديدات، 3 منهم على المرمى، وربح 3 التحامات في كل لقاء، ومنحته “سوفاسكور” تقييم 7.40 درجة.

فينسنت أبو بكر
أبو بكر – المصدر @fifaworldcup_ar

كما تمكن فينسنت أبو بكر من تحقيق رقم مميز، بعد تكراره لإنجاز رئيس الاتحاد الكاميروني الحالي، صامويل إيتو، بعدما هز شباك منتخب البرازيل الأول لكرة القدم في المونديال، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

فنينست ابو بكر
أبو بكر – المصدر @fifaworldcup_ar

منتخب الكاميرون بمونديال قطر

وودع منتخب الكاميرون، مونديال قطر 2022 من مرحلة المجموعات، بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط من الفوز على البرازيل بهدف دون رد، وتعادل مع صربيا بنتيجة 3/3، والخسارة ضد سويسرا.

منتخب الكاميرون
لاعبو الكاميرون – المصدر @FIFAWorldCup

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أحد أقارب العائلة المتوفاة بحادث الرياض يروي...
أخبار رئيسية

أحد أقارب العائلة المتوفاة بحادث الرياض يروي...

أخبار رئيسية
ساوند ستورم 2022 يمنح الجماهير تجربة استثنائية...
السعودية اليوم

ساوند ستورم 2022 يمنح الجماهير تجربة استثنائية...

السعودية اليوم
أستراليا تتقدم على تونس بهدف في الشوط...
آخر الاخبار

أستراليا تتقدم على تونس بهدف في الشوط...

آخر الاخبار
رصد هلال قمر جمادى الأولى بعد غروب...
السعودية اليوم

رصد هلال قمر جمادى الأولى بعد غروب...

السعودية اليوم
ضبط 385 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
السعودية اليوم

ضبط 385 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

السعودية اليوم
الأحيدب: الإبل السائبة تحتاج التعامل معها كجريمة...
السعودية اليوم

الأحيدب: الإبل السائبة تحتاج التعامل معها كجريمة...

السعودية اليوم
فصل 50% من الموظفين حالة مثيرة للجدل
آخر الاخبار

فصل 50% من الموظفين حالة مثيرة للجدل

آخر الاخبار
السعودية تذهل حضور WTM
تقارير

السعودية تذهل حضور WTM

تقارير