أرقام فينسنت أبو بكر في مجموعات مونديال 2022

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ظهر مهاجم فريق النصر، فينسنت أبو بكر بشكل مميز مع منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم ضمن منافسات نهائيات كأس العالم 2022.
وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عن أبرز أرقام المهاجم النصراوي خلال مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022، حيث شارك في 3 مباريات، بدأ واحدة فقط كأساسي، واثنين كبديل في الشوط الثاني.
ونجح فينسنت أبو بكر في تسجيل هدفين، وصنع هدفًا، وقام بـ6.7 تمريرة ناجحة بمعدل 65%، وصنع فرصتين، ولديه 6 تسديدات، 3 منهم على المرمى، وربح 3 التحامات في كل لقاء، ومنحته “سوفاسكور” تقييم 7.40 درجة.
كما تمكن فينسنت أبو بكر من تحقيق رقم مميز، بعد تكراره لإنجاز رئيس الاتحاد الكاميروني الحالي، صامويل إيتو، بعدما هز شباك منتخب البرازيل الأول لكرة القدم في المونديال، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وودع منتخب الكاميرون، مونديال قطر 2022 من مرحلة المجموعات، بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط من الفوز على البرازيل بهدف دون رد، وتعادل مع صربيا بنتيجة 3/3، والخسارة ضد سويسرا.