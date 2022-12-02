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قرر اعتزال لعب كرة القدم دوليًا

أرقام مميزة لـ وهبي الخزري مع نسور قرطاج

2022-12-02 الساعة 3:43
أرقام مميزة لـ وهبي الخزري مع نسور قرطاج
المواطن - متابعة

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قرر الدولي التونسي وهبي الخزري اعتزاله اللعب دوليًا وتعليق الحذاء مع منتخب بلاده (نسور قرطاج)، عقب الفوز التاريخي لـ تونس على فرنسا، مساء الثلاثاء الماضي، في بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر والتي تستمر حتى الـ18 من شهر ديسمبر الجاري.

منتخب تونس

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الاعتزال الدولي

وقرر وهبي الخزري لاعب مونبلييه الفرنسي، إعلان اعتزاله دوليًا مع وداع منتخب نسور قرطاج فعاليات كأس العالم رغم الفوز على فرنسا في الجولة الثالثة من البطولة.

وقال وهبي الخزري في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الخميس: “أخبرت المجموعة أمس بعد المباراة، في الفندق، في اجتماع كبير”.

توقيت مناسب

أوضح هداف منتخب تونس: “أعتقد أنه الوقت المناسب بعد 5 كؤوس إفريقية وكأس العالم مرتين، لقد جعلت والدي وعائلتي وزوجتي وأولادي فخورين”.

وشدد وهبي الخزري: “كان اللعب لبلدي استثنائيًا، لقد جعلت الشعب التونسي فخورًا، على ما اعتقد”.

وهبي الخزري
الخزري

مباراة فرنسا

تابع وهبي الخزري: “يعد الفوز على منتخب فرنسا من أفضل اللحظات في مسيرتي، أشكر كل التونسيين الذين وقفوا ورائي، واللاعبين الذين وقفوا بجانبي في الأوقات الجيدة والسيئة”.

أرقام قوية

ولعب وهبي الخزري منذ 7 يناير 2013 في ظهوره الأول مع المنتخب التونسي، لعب 74 مباراة تحت الألوان التونسية محرزًا 25 هدفًا (ثاني هداف لـ النسور) و14 تمريرة حاسمة، بما في ذلك 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين في مونديال روسيا 2018 وقطر 2022.

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