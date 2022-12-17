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إقبال غير مسبوق على قميص ميسي

أزمة بمتاجر الألعاب الرياضية قبيل نهائي المونديال

2022-12-17 الساعة 6:04
أزمة بمتاجر الألعاب الرياضية قبيل نهائي المونديال
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أثار قميص اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي أزمة بمتاجر الألعاب الرياضية حول العالم، قبيل المباراة المرتقبة غدًا الأحد لنهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

إقبال تاريخي

تسعى شركة بيع الملابس الرياضية أديداس، جاهدة لمواكبة الطلب على قمصان نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل نهائي كأس العالم لعام 2022، وفقًا لبلومبرج.

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وقال المتحدث باسم شركة أديداس، اليوم السبت: نظرًا للطلب الاستثنائي على قمصان الأرجنتيني ميسي من أديداس في جميع أنحاء العالم، لدينا مخزون منخفض جدًا في بعض البلدان. وأضاف: نحن نعمل على تقديم المزيد من قمصان ميسي للجماهير حتى يتمكنوا من الاحتفال بفوز فريقهم المفضل.

مباراة النهائي

تستعد الأرجنتين لمواجهة فرنسا في نهائي كأس العالم على استاد لوسيل في قطر غدًا الأحد، وقال ميسي البالغ من العمر 35 عامًا، إنها ستكون آخر مباراة يخوضها في كأس العالم ضمن مسيرته الكروية.

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