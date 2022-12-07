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اتحاد المزارعين يستغيث

أزمة بيض في بريطانيا

2022-12-07 الساعة 1:21
أزمة بيض في بريطانيا
المواطن - فريق التحرير

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قال الاتحاد الوطني للمزارعين في بريطانيا: إن أزمة البيض التي تشهدها البلاد حاليًّا ليست سوى البداية، مشيرًا إلى أن منتجات زراعية أخرى ستواجه نقصًا في المستقبل القريب.

استغاثة للحكومة

ودعا اتحاد المزارعين في بريطانيا، الحكومة إلى التدخل ومساعدة المنتجين الرئيسين الذين يعانون من ضغوط شديدة جراء ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة والأعلاف، وفقًا لما أوردته شبكة سكاي نيوز البريطانية.

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وأفادت رئيسة الاتحاد، مينيت باترز، أن المتسوقين في بريطانيا تمتعوا لعقود بإمدادات غذاء مضمونة الجودة وبأسعار معقولة، وفقًا لأعلى معايير رعاية الحيوانات والبيئة وسلامة الغذاء في العالم، لكنها استدركت أن الغذاء البريطاني تحت التهديد في هذا الوقت بسبب التقلب العالمي الذي يهدد استقرار إنتاج الغذاء، وأمني الطاقة والطعام.

أزمات أخرى

وأعربت عن خشيتها من دخول البلاد أكثر فأكثر في أزمات الإمدادات الغذائية، مشيرة إلى أن مستقبل إمدادات الفواكه والخضراوات بالبلاد في مأزق.

واسترسلت رئيسة اتحاد المزارعين في بريطانيا قائلة: إن تهديد إمدادات الغذاء في البلاد يعني أن نقص البيض الذي تشهده البلاد ليس سوى البداية.

دعم المزارعين

وحثت رئيسة الاتحاد الوطني للمزارعين رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، على احترام الوعود التي قطعها على نفسه لدعم المزارعين خلال أزمة الطاقة.

وفي إشارة على تفاقم أزمة البيض في بريطانيا، باتت عدة متاجر بيع تجزئة كبرى في البلاد تفرض قيودًا على شراء البيض، وذلك كإجراء احترازي منذ نوفمبر الماضي، نتيجة ارتفاع تكاليف الإمداد وتفشي إنفلونزا الطيور.

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