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بسبب نظام الرعاية الصحية

أزمة كبيرة تعصف بالمستشفيات في ألمانيا

2022-12-18 الساعة 5:36
أزمة كبيرة تعصف بالمستشفيات في ألمانيا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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سلطت صحيفة دويتشه فيله الألمانية الضوء على أزمة كبيرة تعصف بالمستشفيات في ألمانيا، حيث قالت إنه يتم غلق مستشفى صغير واحد كل شهر.

ويعلق السياسيون على ذلك قائلين إن هناك الكثير من المستشفيات، ولا يستطيع نظام الرعاية الصحية أن يبقيهم جميعًا مفتوحين، لكن منتقديهم يقولون إن المرضى قد يموتون بسبب تلك الإغلاقات.

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وتابعت الصحيفة: تقاتل دانييلا تيسين من أجل المستشفى في بلدتها الصغيرة أديناو، غرب ألمانيا، وعلى الرغم من درجات الحرارة المنخفضة، نزلت إلى الشارع للاحتجاج على الإغلاق المخطط للمستشفى الوحيد في مدينتها المقرر إجراؤه في نهاية مارس 2023.

وأضافت: مستشفى سانت جوزيف، التي أُسست في عام 1863، تتكبد خسائر وليس لديها ما يكفي من الموظفين لرعاية المرضى، حيث تنتظر الحالات بالساعات وسط آلامهم الشديدة لنقص الأدوات.

وقالت دويتشه فيله إن مستشفى سانت جوزيف هي مثال للعديد من المستشفيات الصغيرة في ألمانيا حيث تتعرض جميعًا لضربات قاتلة؛ بسبب عدم قدرة الرعاية الصحية على تشغيلها.

خطط الحكومة المقبلة 

يخطط وزير الصحة كارل لوترباخ لإصلاح كبير لهذا النوع من المستشفيات والذي يسميه بالخطط الثورية، وهي تتكون من 3 مستويات.

أزمة كبيرة تعصف بالمستشفيات في ألمانيا

المستوى 1 عبارة عن عيادات تقدم الرعاية الأساسية، قد يحتوي بعضها على غرفة طوارئ مجهزة جيدًا، والمستوى 2 يتضمن مستشفيات تقدم رعاية قياسية ومتخصصة، والمستوى 3 عبارة عن مستشفيات ذات نطاق واسع من الرعاية المتخصصة، مثل المستشفيات الجامعية الكبيرة، وستكون هناك مواصفات للمعدات وغرف المرضى وعدد ومؤهلات العاملين لكل فئة.

مئات المستشفيات في خطر

ووفقًا لإحصاءات دويتشه فيله، فإن هناك 650 مستشفى في ألمانيا معرضة لخطر الإغلاق، الأمر الذي سيضع آلاف المرضى المحتملين في تلك المناطق في خطر الوفاة بسبب نقص العلاج الطبي.

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