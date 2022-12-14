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تزداد المعاناة في الشوارع الجانبية وأثناء هطول المطر

أزمة مرور في جدة أفقدت اللوكيشن صوابه

2022-12-14 الساعة 10:59
أزمة مرور في جدة أفقدت اللوكيشن صوابه
المواطن - فريق التحرير

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تطرق الكاتب والإعلامي عبده خال لمشكلة الازدحام المروري في جدة، لاسيما في حالات هطول الأمطار.

وقال عبده خال، في مقال بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “أبكي على ما جرى لي يا مرور”: “كبقية مدن المملكة تعيش جدة مناسبات عديدة لها جاذبية سحب الجمهور، ولأن جدة تعيش ظرفاً استثنائياً في كثافة المواطنين في جهات محددة من المدينة، يتحول الوصول إلى تلك المناسبات عذاباً حقيقياً يسكن بين رغبة الوصول إلى المناسبة والشوارع المختنقة بالسيارات التي تئن من طول المسافات وزحمتها، والتحويلات التي تسلمك لشوارع فرعية كل منها ليس رحيماً بك كسائق، وأحياناً تنتابني ضحكة أن شوارع مدينة جدة أفقدت برنامج (اللوكيشن) صوابه وتخيل الموقع وقد انبرى شاتماً بكل لغات العالم تلك الشوارع المكتظة التي امتازت بالحفريات المانعة لكل الخرائط المسهلة للوصول إلى الموقع المقصود”.

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وأضاف عبده خال “ويا ويلك يا جدة لو فكر المطر أن يزورك، وذي حكاية موحلة كثيراً”.

أفقد أعصابي مع كل مشوار

وتابع “في كل مشوار أفقد أعصابي، وأبدد تلك (النرفزة) بسماع أحب الأغاني إلى قلبي، ولا أخفيكم أن طول المشوار وتحويلات الشوارع وضيق الشوارع الرئيسة ورميها لك في تحويلات لا تنتهي حولت ذلك الحب إلى ضيق وتبرم وانسداد كل منافذ الأنس، والفرفشة.

وتابع الكاتب قائلا “وكثير من المشاوير أظل أتساءل: ما الذي يفعله المرور إزاء هذا التكدس؟”.

وأضاف “طبعاً، سرعان ما أتخلص من هذا السؤال، فالمرور يقظ في تسجيل المخالفات بكل أنواعها، وليس لديه الوقت لوضع خطط تسهل علينا هذا الاختلال المروري، وأنا أقدر ذلك النشاط كنوع من الرضوخ لما أحمله من مخالفات مرورية متراكمة عجزت إلى الآن عن تسديدها؛ بسبب القوانين المرورية التي تحولت من العين الساهرة إلى العين (المبحلقة)”.

التقنية ورجال المرور

وختم عبده خال بقوله “إن التقنية مكنت رجال المرور بإضافة عيون الجوالات في تصويرك في كل حالاتك، بينما بعض المخالفات قصر المرور في إيجاد حل لها كالشوارع التي ليس بها مواقف ومع ذلك يتم تصويرك وتعليقك بمخالفة، وأنت تغني مع طارق عبدالحكيم: «أبكي على ما جرى لي يا هلي»:.

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