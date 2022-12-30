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بسبب توابع قضية محمد كنو

أزمتان لـ الهلال بعد منعه من التدابير الوقتية

2022-12-30 الساعة 6:57
أزمتان لـ الهلال بعد منعه من التدابير الوقتية
المواطن - محمد سمعه

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كشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي عن أن حرمان الهلال ومنعه من استخدام إجراء التدابير الوقتية لتعزيز صفوفه بصفقات جديدة، كان مخالفًا للقانون؛ وذلك بسبب توابع قضية لاعبه محمد كنو.

وكانت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم أعلنت مطلع مايو الماضي منع أزرق الرياض من قيد الصفقات لفترتي انتقالات وإيقاف محمد كنو 4 أشهر، على خلفية توقيعه لـ النصر والهلال في آن واحد.

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وتحرك بعدها إدارة أزرق الرياض للمطالبة باستخدام قانون “التدابير الوقتية” لتعزيز صفوف الفريق بالصفقات خاصة أن اللوائح في المملكة تسمح لكن مركز التحكيم الرياضي السعودي رفض.

الهلال يتضرر

وأشار الشيخي إلى أن منع الأزرق من استخدام التدابير الوقتية كان مخالفًا للقانون لأن اللوائح الرياضية في المملكة تسمح ولابد من استخدامها وليس استخدام لوائح محكمة التحكيم الرياضية الدولية “الكاس” حيث وصف قانون الكاس بأنها صعبة ويُمكن استخدامها في حال كان هناك فراغ تشريعي، وهو ما لا ينطبق في اللوائح السعودية.

محمد كنو
كنو – المصدر @Alhilal_FC

منع الأزرق من التدابير سبب له أزمتين وهما “عدم تدعيم صفوف الفريق بصفقات جيدة لتعويض الإصابات” بجانب وجود أزمة يُعاني منها النادي قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية حيث لا يمكنه تعويض من يرغب بالرحيل.

وكانت تقارير صحفية ذكرت مسبقًا أن المالي موسى ماريجا والحارس محمد العويس يدرسان الرحيل عن أزرق الرياض في يناير.

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