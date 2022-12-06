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فازوا بالأربعة على كوريا الجنوبية

أسباب انتقادات روي كين لمنتخب البرازيل

2022-12-06 الساعة 1:50
أسباب انتقادات روي كين لمنتخب البرازيل
المواطن - متابعة

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وجه روي كين محلل قناة itv البريطانية، انتقادات واسعة للمنتخب البرازيلي، أمس الاثنين، بسبب الرقص المستمر مع كل هدف يحرزه السامبا في مرمى كوريا الجنوبية، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين وانتهت بفوز السليساو بنتيجة 4-1، بدور الـ16 من كأس العالم 2022.

البرازيل ضد كوريا الجنوبية

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رقص مستمر

وقال روي كين: “لا أصدق ما شاهدته، لم أرَ كمية رقص مثل ما يفعله لاعبو البرازيل، أعتقد بأنه رقص غير محترم لا مانع بأن يرقصوا مع الهدف الأول ولكن ليس في كل هدف، هذا عدم احترام لدرجة أن مدربهم رقص أيضًا، هذا لا يعجبني.

منتخب البرازيل
لاعبو البرازيل – المصدر @CBF_Futebol

فوز كبير

وكان منتخب السيليساو فاز على كوريا الجنوبية، أمس الاثنين، بنتيجة 4/ 1 متأهلًا لربع نهائي المونديال، حيث كان الشوط الأول انتهى بتفوق منتخب السيليساو برباعية دون رد، حيث سجل بطل العالم 5 مرات، 4 أهداف خلال 36 دقيقة، عبر كل من فينسيوس جونيور في الدقيقة السابعة ونيمار من ركلة جزاء في الدقيقة الـ13، وريتشارلسون في الدقيقة الـ30، لوكاس باكيتا في الدقيقة الـ36.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب الكوري الجنوبي بيك سونج هو، الهدف الوحيد لمنتخب بلاده بالدقيقة الـ77.

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