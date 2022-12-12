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أسباب تألق منتخب المغرب بكأس العالم 2022

2022-12-12 الساعة 12:41
أسباب تألق منتخب المغرب بكأس العالم 2022
المواطن - مروة نبيل

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ظهر منتخب المغرب الأول لكرة القدم بشكل مميز ضمن منافسات النسخة الحالية من مونديال قطر 2022، ليتأهل إلى المربع الذهبي للمرة الأولى.

منتخب المغرب يواجه فرنسا

ويستعد أسود الأطلس لمواجهة منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، على استاد البيت، مساء يوم الأربعاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022.

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ونجح منتخب المغرب في الفوز على البرتغال بهدف في ربع النهائي، ليتأهل إلى المربع الذهبي في إنجاز غير مسبوق للمنتخبات العربية والإفريقية، كما حققت أكثر من رقم مميز، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

منتخب المغرب
جانب من احتفالات لاعبي المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

سر التألق

وتُعد قرارات الاتحاد المغربي لكرة القدم هي نقطة التحول في مسيرة منتخب المغرب قبل المشاركة في كأس العالم 2022، حيث اتخذ قرارًا برحيل المدير الفني البوسني وحيد خليلوزيتش قبل شهرين فقط على انطلاق البطولة.

وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب
خليلوزيتش

وعلى الرغم من المخاطرة الكبيرة في هذا القرار، إلا أن اتحاد الكرة قرر منح الثقة في المدرب الوطني، وعين وليد الركراكي، نظرًا لدرايته الكاملة باللاعبين ومعرفة كافة الأوضاع، ليصنع التاريخ في مونديال 2022.

وليد الركراكي
الركراكي – المصدر @fifaworldcup_ar

وأنهى اتحاد الكرة جميع الخلافات مع نجوم منتخب المغرب الأول لكرة القدم، وعلى رأسهم حكيم زياش وعبدالرزاق حمدالله، حيث دخل الأول في صدام مع خليلوزيتش واعتزال دوليًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

حكيم زياش
زياش – المصدر fifa

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