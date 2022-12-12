أسباب تألق منتخب المغرب بكأس العالم 2022

ظهر منتخب المغرب الأول لكرة القدم بشكل مميز ضمن منافسات النسخة الحالية من مونديال قطر 2022، ليتأهل إلى المربع الذهبي للمرة الأولى.

منتخب المغرب يواجه فرنسا

ويستعد أسود الأطلس لمواجهة منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، على استاد البيت، مساء يوم الأربعاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022.

ونجح منتخب المغرب في الفوز على البرتغال بهدف في ربع النهائي، ليتأهل إلى المربع الذهبي في إنجاز غير مسبوق للمنتخبات العربية والإفريقية، كما حققت أكثر من رقم مميز، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سر التألق

وتُعد قرارات الاتحاد المغربي لكرة القدم هي نقطة التحول في مسيرة منتخب المغرب قبل المشاركة في كأس العالم 2022، حيث اتخذ قرارًا برحيل المدير الفني البوسني وحيد خليلوزيتش قبل شهرين فقط على انطلاق البطولة.

وعلى الرغم من المخاطرة الكبيرة في هذا القرار، إلا أن اتحاد الكرة قرر منح الثقة في المدرب الوطني، وعين وليد الركراكي، نظرًا لدرايته الكاملة باللاعبين ومعرفة كافة الأوضاع، ليصنع التاريخ في مونديال 2022.

وأنهى اتحاد الكرة جميع الخلافات مع نجوم منتخب المغرب الأول لكرة القدم، وعلى رأسهم حكيم زياش وعبدالرزاق حمدالله، حيث دخل الأول في صدام مع خليلوزيتش واعتزال دوليًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).