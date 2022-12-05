أسباب خسارة المنتخب السنغالي أمام إنجلترا

فاز المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، أمس الأحد، على نظيره السنغالي بثلاثية دون رد، ضمن مباريات دور الـ16 بكأس العالم 2022، في قطر.

العمل الجماعي

وقال سعيد الرزقي لاعب مغربي سابق، في تصريحات لشركة الرياضة السعودية ssc، اليوم الاثنين: المنتخب السنغالي كفرديات عالٍ ومرتفع جدًا، لكن في الجانب التكتيكي لم يكن جيدًا، وما قام به المنتخب الإنجليزي هو العمل الجماعي.

#من_المونديال | محمد الشيخي – صحفي جزائري:

الغيابات أثرت على المنتخب السنغالي أمام إنجلترا، والإنجليز يملكون فريق مرعب مرشح لنيل كأس العالم.#كأس_العالم_2022#SSC pic.twitter.com/hU0rELi8Rz — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 5, 2022

تأثير الغيابات

وفي سياق متصل، قال الصحفي الجزائري، محمد الشيخي، اليوم الاثنين في حديث إلى قناة ssc: إن الغيابات أثرت على المنتخب السنغالي أمام إنجلترا، والإنجليز يملكون فريقًا مرعبًا مرشحًا لنيل كأس العالم.

واكتسح المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، نظيره السنغالي بنتيجة 3-0، مساء أمس الأحد، على ملعب البيت، ضمن مواجهات دور الـ16 بكأس العالم قطر 2022، ليُنهي منتخب الأسود الثلاثة مغامرة أسود التيرانجا في المونديال عند الدور الثاني من البطولة، ويتبقى منتخب إفريقي وحيد في المنافسات وهو المغرب.