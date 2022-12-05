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الغيابات في صفوف أسود التيرانجا

أسباب خسارة المنتخب السنغالي أمام إنجلترا

2022-12-05 الساعة 2:11
أسباب خسارة المنتخب السنغالي أمام إنجلترا
المواطن - عاطف عبداللطيف

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فاز المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، أمس الأحد، على نظيره السنغالي بثلاثية دون رد، ضمن مباريات دور الـ16 بكأس العالم 2022، في قطر.

العمل الجماعي

وقال سعيد الرزقي لاعب مغربي سابق، في تصريحات لشركة الرياضة السعودية ssc، اليوم الاثنين: المنتخب السنغالي كفرديات عالٍ ومرتفع جدًا، لكن في الجانب التكتيكي لم يكن جيدًا، وما قام به المنتخب الإنجليزي هو العمل الجماعي.

تأثير الغيابات

وفي سياق متصل، قال الصحفي الجزائري، محمد الشيخي، اليوم الاثنين في حديث إلى قناة ssc: إن الغيابات أثرت على المنتخب السنغالي أمام إنجلترا، والإنجليز يملكون فريقًا مرعبًا مرشحًا لنيل كأس العالم.

واكتسح المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، نظيره السنغالي بنتيجة 3-0، مساء أمس الأحد، على ملعب البيت، ضمن مواجهات دور الـ16 بكأس العالم قطر 2022، ليُنهي منتخب الأسود الثلاثة مغامرة أسود التيرانجا في المونديال عند الدور الثاني من البطولة، ويتبقى منتخب إفريقي وحيد في المنافسات وهو المغرب.

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