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بطريق التراضي

أسباب فسخ تعاقد المغربي زكريا الوردي مع الزمالك

2022-12-08 الساعة 4:15
أسباب فسخ تعاقد المغربي زكريا الوردي مع الزمالك
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، اليوم الخميس، فسخ تعاقد النادي مع اللاعب المغربي زكريا الوردي لاعب الفريق، بالتراضي.

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رفض الاستمرار

وظهر مرتضى منصور في مقطع فيديو عبر قناة الزمالك مع الوردي، ليؤكد رفض اللاعب للاستمرار في الفريق، مشيرًا لفسخ التعاقد معه بالتراضي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات خلال مقطع فيديو، اليوم الخميس: “زكريا الوردي من أحرف اللاعبين المغربيين، وكان تتنافس عليه أندية الترجي والوداد المغربي”.

هجوم مستمر

وأضاف منصور: “هناك بعض الأشخاص الذين يدعون أنهم يشجعون نادي الزمالك، ظلوا يهاجمون زكريا الوردي، وقالو إنه لن يستطيع أن يكمل مع الفريق”.

وتابع رئيس الزمالك: “حاولنا إقناع زكريا الوردي بالبقاء في الفريق، وأنا هنا أقول له مرة أخرى إن هؤلاء الذين يهاجمونك ليسوا زملكاوية”.

وأكمل: “أنا أقول لك إذا كانت هناك فرصة للعودة للزمالك مرة أخرى، فأنت مرحب بك وأنت لاعب موهوب”.

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