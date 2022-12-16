أسباب لجوء السعودية للاستزراع المائي رغم طول السواحل

أشار الدكتور ميسّر حامد أبو الريش، الباحث في وراثة الاستزراع السمكي، إلى أن اللجوء إلى الاستزراع المائي رغم امتلاك المملكة مساحات كبيرة من السواحل البحرية، يرجع لكون التيارات المائية في شمال وجنوب البحر الأحمر قوية جدًّا؛ وبالتالي يتم تحريك الغذاء بسرعة كبيرة، على عكس هدوء التيارات المائية في وسط البحر.

عشر سنوات

وقال الباحث في وراثة الاستزراع السمكي، في لقاء لبرنامج يا هلا الذي يذاع على قناة ورتانا خليجية: إن تأقلم الأسماك البرية في أحواض خارجية يحتاج لعشر سنوات على الأقل.

وأضاف الدكتور ميسّر حامد أبو الريش، أن العوامل البيئية التي تحيط بالأسماك وجميع الكائنات الحية تتأثر بجودة المياه من حيث درجة الحرارة وثاني أكسيد الكربون والأكسجين ودرجة الأملاح والأمراض، وبالتالي تربية الأسماك في المزارع السمكية خارج البحر يحتاج لجهد كبير.