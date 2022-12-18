أسباب هبوط السكر المميت لكبار السن

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تحدث الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات عن أسباب حوادث هبوط السكر المميت لدى الكبار، وعلاقته بعدم تناول الوجبة.
وقال الخضيري عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “إذا كان لديكم كبير سن يأخذ أدوية متنوعة، لابد من تخصيص شخص واحد فقط بالأسرة ليتابع أدويته عن قرب ووجبات الأكل والتنسيق ما بين الأكل وأخذ الدواء بالوقت المناسب”.
وأضاف “معظم حوادث هبوط السكر المميت لدى الكبار هي بسبب إعطاء كبير السن دواء السكر ثم لا يعطى وجبة الأكل فيحدث هبوط حاد وقاتل للسكر”.
يُشكّل مرض السكري تحدياً طبياً لإيجاد حلول جذرية والحدّ من مضاعفاته الخطيرة على حياة المريض. وبالرغم من التقدم الكبير في العلاجات يبقى مرض السكري خطراً يتهدد حياة المريض في حال إهماله ومن أبرز هذه المضاعفات الغيبوبة السكرية، وتحدث نتيجة الارتفاع الكبير في مستوى السكّر في الدم أو الانخفاض الحاد له
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