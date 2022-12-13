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أمام 280 طالبًا وطالبة من زملائه

أستاذ جامعي يتنمر على طالب أردني: وينه المريض النفسي

2022-12-13 الساعة 1:59
أستاذ جامعي يتنمر على طالب أردني: وينه المريض النفسي
المواطن - فريق التحرير

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وثق تسجيل متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تهكم عميد كلية الطب في جامعة أردنية على أحد الطلبة الذي تغيب عن محاضرة بسبب تعذره بمرض الاكتئاب، حيث أمره بالوقوف أمام الطلبة وحده قبل أن يكشف عن هويته.

التفاصيل

وقال طلبة جامعيون عبر منصات التواصل الاجتماعي في الأردن: إن مدرسًا في كلية الطب في إحدى الجامعات الأردنية خاطب طالبًا مريضًا بالاكتئاب أمام 280 طالبًا وطالبة من زملائه أثناء إحصاء الحضور والغياب بقوله: وينه المريض النفسي؟ إذا موجود بالمدرج يوقف ويعترف أنه موجود!

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جاء حديث الأستاذ الجامعي الصادم، بعد أن قدم أحد طلبة كلية الطب إجازة لأنه يمر في حالة اكتئاب شديدة وبحاجة للراحة ليوم واحد فقط، ليأتي رد الأستاذ بعدها.

وطالب العديد من الطلبة الذين شهدوا الحادثة بمحاسبة الأستاذ وتحويله للجنة تحقيق بسبب تعامله غير الإنساني مع زميلهم، مما يعيد حق زميلهم وكرامته.

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