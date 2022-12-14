أسترالية على قيد الحياة رغم سقوطها من ارتفاع 4 كيلومترات

نشرت صحيفة LADBible، قصة امرأة أسترالية نجت من الموت وبقيت على قيد الحياة على الرغم من سقوطها من ارتفاع 4 كيلومترات.

نشابك الحبال

ووفقًا للمرأة الأسترالية، كان سبب سقوطها هو تشابك حبال مظلتها وتعثرها وعدم انفتاحها.

وقالت إيما كيري: إنها كانت منذ فترة طويلة تحلم بتحقيق قفزة بالمظلة. وقد حققت رغبتها في جبال الألب. ولكن لم تسر الأمور كما كان مخططًا لها، حيث لم تنفتح مظلتها بسبب تشابك حبالها في الهواء؛ ما أدى إلى سقوطها على الأرض من ارتفاع أربعة كيلومترات.

ومع ذلك بقيت كيري على قيد الحياة، ولكنها أصيبت بشلل الأطراف السفلى وكانت واعية. وقد أخبرها الأطباء بأنها لن تتمكن في المستقبل من المشي على قدميها.

التفاصيل

وتقول كيري: “أتذكر السقوط، وأتذكر اصطدامي بالأرض، وأتذكر اللحظة التي أدركت فيها أنني مشلولة، وكنت أعاني من ألم لا يطاق في جميع أنحاء جسمي”.

ولكن على الرغم من توقعات الأطباء، بدأت الحساسية تعود لساقيها وتعلمت المشي ثانية.