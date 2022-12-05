أسعار الذهب تقفز لمستوى غير مسبوق في مصر

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قفزت أسعار الذهب، أمس الأحد، في مصر قفزة كبيرة حتى منتصف التعاملات، وزاد الجرام 40 جنيهًا منذ بداية اليوم وحتى منتصف التعاملات.
وقال سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب: إن سعر جنيه الذهب ارتفع إلى 13200 جنيه بزيادة 320 جنيهًا مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أول أمس، وفقًا لموقع مصراوي.
وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.