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ارتفعت قليلًا اليوم الجمعة

أسعار الذهب صوب خسارة أسبوعية تحت وطأة رفع الفائدة

2022-12-16 الساعة 11:39
أسعار الذهب صوب خسارة أسبوعية تحت وطأة رفع الفائدة
المواطن - متابعة

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ارتفعت أسعار الذهب قليلًا اليوم الجمعة 16 ديسمبر، مع هبوط الدولار لكن المعدن الأصفر في طريقه الآن لتسجيل خسارة أسبوعية مع توقع مجلس الاحتياطي الفدرالي استمرار عمليات رفع أسعار الفائدة لوقت أطول.

أسعار الذهب اليوم

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1780.78 دولار للأونصة، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% مسجلة 1789 دولارًا. وتراجع مؤشر الدولار 0.2% مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من الخارج.

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تراجع سعر الذهب

وهبطت أسعار الذهب بما يقارب 1% خلال الأسبوع حتى الآن متراجعة بشكل حاد عن أعلى مستوى في 5 أشهر ونصف منذ قرار الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعًا وقول رئيسه جيروم باول إن المزيد من عمليات الرفع ستتم العام المقبل رغم انزلاق الاقتصاد صوب الركود.

وسيلة تحوط ضد التضخم

ويعرف عن الذهب أنه وسيلة تحوّط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبيته لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا.

وفي تلك الأثناء، رفعت الهند سعر الاستيراد الأساسي للذهب والفضة في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، والهند أكبر مستورد في العالم للفضة وثاني أكبر مستورد للذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2% إلى 23 دولارًا للأونصة لكنها سجلت حتى الآن انخفاضًا نسبته 2% للأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.6% إلى 1000.54 دولار، وارتفع البلاديوم 1.5% إلى 1817.88 دولار لكنه يتجه إلى تسجيل أكبر تراجع أسبوعي في شهرين.

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