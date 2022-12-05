أسعار الذهب في مصر تخرج عن السيطرة

سجل سعر جرام الذهب في مصر رقمًا قياسيًا اليوم الاثنين، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بالسوق المحلي.

وحسب ما ذكرته شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، وصل جرام الذهب عيار 21 إلى 1800 جنيه مقابل 1475 جنيهًا للجرام نهاية نوفمبر.

وقف التداول

وعلى إثرها، أعلنت منصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت وهي شركة مساهمة مصرية، وقف نشر حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، لعدم استقرار السوق.

وأضافت المنصة، في بيان صادر عنها اليوم، أن ذلك جاء “نتيجة وجود تلاعب في تحريك الأسعار لمستويات غير مسبوقة”، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 1800 جنيه، على الرغم من استقرار سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، عند مستوى 1797 دولارًا.

منع نشر الأسعار

من جانبه، كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن بعض التجار والمحلات توقفت عن نشر أسعار الذهب بعد الزيادات المتتالية والمتسارعة في الأسعار.

وأضاف ميلاد، في تصريحات لموقع “مصراوي”، أن سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى حد 1800 جنيه قبل التوقف عن إعلان الأسعار.

وأرجع ميلاد الزيادات المتتالية في الأسعار إلى زيادة الطلب على شراء السبائك والجنيهات الذهب بغرض الاستثمار وهو ما رفع السعر.

ارتفاع الدولار

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية، وفي نفس الوقت انخفاض سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم الاثنين عند 1793 دولارًا.