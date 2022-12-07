Icon

أمطار وسحب رعدية وبرد وسيول على 6 مناطق Icon ترقب وثقة وتفاؤل قبل إقرار موازنة السعودية 2023 Icon رصد 12 حالة عبث في فئة فردي دق لون المجاهيم بمهرجان الإبل Icon توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والقصيم حتى الصباح Icon تدشين المصحف المرتل لـ السديس غرة رمضان Icon منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم في قطر Icon مشاهير في الإعلام ومخاوف من إقصاء ذوي الخبرة والكفاءة Icon الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة Icon لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا Icon أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

2022-12-07 الساعة 8:33
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

قد يهمّك أيضاً
Img

فرحة هيسترية لإعلامي مغربي بعد تأهل بلاده لدور الـ8

Img

مضاعفات المرض ليست خطأ طبيًّا

أسعار العملات

اليورو: 3٫93237 مقابل الريال الواحد 0٫25429

الدولار: 3٫75935 مقابل الريال الواحد 0٫26599

درهم إماراتي:1٫02348 مقابل الريال الواحد 0٫97701

ريال يمني:0٫01503 مقابل الريال الواحد 66٫55105

دينار أردني:5٫30015 مقابل الريال الواحد 0٫18867

دينار كويتي:12٫24117 مقابل الريال الواحد 0٫08168

دينار بحريني: 9٫97172 مقابل الريال الواحد 0٫10028

الريال القطري:1٫03250 مقابل الريال الواحد 0٫96847

الدرهم المغربي:0٫35491 مقابل الريال الواحد 2٫82010

الجنيه المصري:0٫15277 مقابل الريال الواحد 6٫54565

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفرق بين المعاش وتعويض الدفعة الواحدة
السعودية اليوم

الفرق بين المعاش وتعويض الدفعة الواحدة

السعودية اليوم
منتخب ألمانيا يتجاوز عمان بهدف
كأس العالم

منتخب ألمانيا يتجاوز عمان بهدف

كأس العالم
خالد عبدالرحمن ووليد الشامي يمتعان أجمل جمهور
الترفيه

خالد عبدالرحمن ووليد الشامي يمتعان أجمل جمهور

الترفيه
بالإجماع.. المملكة تقود منظمة السياحة العالمية
السعودية اليوم

بالإجماع.. المملكة تقود منظمة السياحة العالمية

السعودية اليوم
وادي المخيط يتدفق جنوب غربي حائل
السعودية اليوم

وادي المخيط يتدفق جنوب غربي حائل

السعودية اليوم
موعد ومكان مباراة السنغال بدور الـ16 بمونديال...
حصاد اليوم

موعد ومكان مباراة السنغال بدور الـ16 بمونديال...

حصاد اليوم
حادث مروري لناقلة وقود كاد أن يتسبب...
السعودية اليوم

حادث مروري لناقلة وقود كاد أن يتسبب...

السعودية اليوم
ماكرون: لا إمكانية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني
العالم

ماكرون: لا إمكانية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

العالم