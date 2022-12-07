أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

أسعار العملات

اليورو: 3٫93237 مقابل الريال الواحد 0٫25429

الدولار: 3٫75935 مقابل الريال الواحد 0٫26599

درهم إماراتي:1٫02348 مقابل الريال الواحد 0٫97701

ريال يمني:0٫01503 مقابل الريال الواحد 66٫55105

دينار أردني:5٫30015 مقابل الريال الواحد 0٫18867

دينار كويتي:12٫24117 مقابل الريال الواحد 0٫08168

دينار بحريني: 9٫97172 مقابل الريال الواحد 0٫10028

الريال القطري:1٫03250 مقابل الريال الواحد 0٫96847

الدرهم المغربي:0٫35491 مقابل الريال الواحد 2٫82010

الجنيه المصري:0٫15277 مقابل الريال الواحد 6٫54565