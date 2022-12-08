أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو: 3٫94991 مقابل الريال الواحد 0٫25322
الدولار: 3٫76037 مقابل الريال الواحد 0٫26593
درهم إماراتي:1٫02376 مقابل الريال الواحد0٫97679
ريال يمني:0٫01503 مقابل الريال الواحد 66٫53595
دينار أردني:5٫30159 مقابل الريال الواحد 0٫18862
دينار كويتي:12٫25298 مقابل الريال الواحد0٫08161
دينار بحريني: 9٫97401 مقابل الريال الواحد0٫10027
الريال القطري:1٫03279 مقابل الريال الواحد 0٫96825
الدرهم المغربي:0٫35603 مقابل الريال الواحد 2٫81139
الجنيه المصري:0٫15265 مقابل الريال الواحد 6٫55111