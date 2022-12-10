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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

2022-12-10 الساعة 2:49
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

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أسعار العملات الأجنبية

اليورو:3٫96617 مقابل الريال الواحد 0٫25212

الدولار:3٫76066 مقابل الريال الواحد 0٫26591

درهم إماراتي:1٫02386 مقابل الريال الواحد 0٫97669

ريال يمني:0٫01503 مقابل الريال الواحد 66٫54426

دينار أردني:5٫30199 مقابل الريال الواحد 0٫18861

دينار كويتي: 12٫25847 مقابل الريال الواحد 0٫08158

دينار بحريني:9٫98336 مقابل الريال الواحد 0٫10017

الريال القطري:1٫03293 مقابل الريال الواحد 0٫96812

الدرهم المغربي: 0٫35665 مقابل الريال الواحد 2٫80390

الجنيه المصري: 0٫15308 مقابل الريال الواحد 6٫53249

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