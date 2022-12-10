أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

أسعار العملات الأجنبية

اليورو:3٫96617 مقابل الريال الواحد 0٫25212

الدولار:3٫76066 مقابل الريال الواحد 0٫26591

درهم إماراتي:1٫02386 مقابل الريال الواحد 0٫97669

ريال يمني:0٫01503 مقابل الريال الواحد 66٫54426

دينار أردني:5٫30199 مقابل الريال الواحد 0٫18861

دينار كويتي: 12٫25847 مقابل الريال الواحد 0٫08158

دينار بحريني:9٫98336 مقابل الريال الواحد 0٫10017

الريال القطري:1٫03293 مقابل الريال الواحد 0٫96812

الدرهم المغربي: 0٫35665 مقابل الريال الواحد 2٫80390

الجنيه المصري: 0٫15308 مقابل الريال الواحد 6٫53249