أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

أسعار العملات

اليورو:3٫96371 مقابل الريال الواحد 0٫25216

الدولار:3٫76010 مقابل الريال الواحد 0٫26595

درهم إماراتي:1٫02369 مقابل الريال الواحد 0٫97686

ريال يمني:0٫01503 مقابل الريال الواحد 66٫55403

دينار أردني:5٫30121 مقابل الريال الواحد 0٫18864

دينار كويتي: 12٫27369 مقابل الريال الواحد 0٫08159

دينار بحريني:9٫98947 مقابل الريال الواحد 0٫10011

الريال القطري:1٫03278 مقابل الريال الواحد 0٫96826

الدرهم المغربي: 0٫35634 مقابل الريال الواحد 2٫80891

الجنيه المصري: 0٫15306 مقابل الريال الواحد 6٫53345