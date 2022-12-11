أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد العقارات المؤجرة 3 لاعبين عرب يعادلون رقم سامي الجابر بالمونديال مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية والإمارات تعاون شامل ومواجهة التحديات المشتركة في البيان الختامي للقمة العربية الصينية ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو:3٫96371 مقابل الريال الواحد 0٫25216
الدولار:3٫76010 مقابل الريال الواحد 0٫26595
درهم إماراتي:1٫02369 مقابل الريال الواحد 0٫97686
ريال يمني:0٫01503 مقابل الريال الواحد 66٫55403
دينار أردني:5٫30121 مقابل الريال الواحد 0٫18864
دينار كويتي: 12٫27369 مقابل الريال الواحد 0٫08159
دينار بحريني:9٫98947 مقابل الريال الواحد 0٫10011
الريال القطري:1٫03278 مقابل الريال الواحد 0٫96826
الدرهم المغربي: 0٫35634 مقابل الريال الواحد 2٫80891
الجنيه المصري: 0٫15306 مقابل الريال الواحد 6٫53345