أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو:3٫95530 مقابل الريال الواحد 0٫25283
الدولار:3٫76140 مقابل الريال الواحد 0٫26586
درهم إماراتي:1٫02404 مقابل الريال الواحد 0٫97652
ريال يمني:0٫01503 مقابل الريال الواحد 66٫53108
دينار أردني:5٫30304 مقابل الريال الواحد 0٫18857
دينار كويتي: 12٫23194 مقابل الريال الواحد 0٫08156
دينار بحريني:9٫94699 مقابل الريال الواحد 0٫10064
الريال القطري:1٫03314 مقابل الريال الواحد 0٫96792
الدرهم المغربي: 0٫35529 مقابل الريال الواحد 2٫81721
الجنيه المصري: 0٫15267 مقابل الريال الواحد 6٫55041