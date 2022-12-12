أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

أسعار العملات

اليورو:3٫95530 مقابل الريال الواحد 0٫25283

الدولار:3٫76140 مقابل الريال الواحد 0٫26586

درهم إماراتي:1٫02404 مقابل الريال الواحد 0٫97652

ريال يمني:0٫01503 مقابل الريال الواحد 66٫53108

دينار أردني:5٫30304 مقابل الريال الواحد 0٫18857

دينار كويتي: 12٫23194 مقابل الريال الواحد 0٫08156

دينار بحريني:9٫94699 مقابل الريال الواحد 0٫10064

الريال القطري:1٫03314 مقابل الريال الواحد 0٫96792

الدرهم المغربي: 0٫35529 مقابل الريال الواحد 2٫81721

الجنيه المصري: 0٫15267 مقابل الريال الواحد 6٫55041