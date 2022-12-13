أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

العملات الأجنبية

اليورو: 3٫96197 مقابل الريال الواحد 0٫25243

الدولار: 3٫76070 مقابل الريال الواحد 0٫26591

درهم إماراتي: 1٫02385 مقابل الريال الواحد 0٫97671

ريال يمني: 0٫01503 مقابل الريال الواحد 66٫54343

دينار أردني: 5٫30206 مقابل الريال الواحد 0٫18861

دينار كويتي: 12٫24742 مقابل الريال الواحد 0٫08165

دينار بحريني:9٫97509 مقابل الريال الواحد 0٫10026

الريال القطري: 1٫03295 مقابل الريال الواحد 0٫96810

الدرهم المغربي: 0٫35672 مقابل الريال الواحد 2٫80593

الجنيه المصري: 0٫15251 مقابل الريال الواحد 6٫55675

أسعار الذهب

واليوم، انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر ( الأكثر تداولا في المملكة) 188.20 ريال 50.19 دولار، وعيار 18 وصل إلى 161.32 ريال، 43.02 دولار.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 215.09 ريال، 57.36 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 197.16 ريال، 52.58 دولار.

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,808.77) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,894.91) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,067.17) ريال.

سبيكة الذهب

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,119.72) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,213.59) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,397.04) ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (10,917.24) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (21,791.41) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (216,837.47) ريال.