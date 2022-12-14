أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو : 3٫99529 مقابل الريال الواحد 0٫25029
الدولار : 3٫75972 مقابل الريال الواحد 0٫26598
درهم إماراتي : 1٫02358 مقابل الريال الواحد 0٫97696
ريال يمني : 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫56079
دينار أردني : 5٫30067 مقابل الريال الواحد 0٫18866
دينار كويتي : 12٫27468 مقابل الريال الواحد 0٫08147
دينار بحريني : 9٫97245 مقابل الريال الواحد 0٫10028
الريال القطري : 1٫03254 مقابل الريال الواحد 0٫96849
الدرهم المغربي : 0٫36016 مقابل الريال الواحد 2٫77915
الجنيه المصري : 0٫15265 مقابل الريال الواحد 6٫55192