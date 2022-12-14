Icon

صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة Icon الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى Icon رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

2022-12-14 الساعة 8:45
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

قد يهمّك أيضاً
Img

ضبط 414 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

Img

موظفو البنك المركزي الأوروبي يهددون بالإضراب لزيادة الرواتب

العملات الأجنبية

اليورو : 3٫99529 مقابل الريال الواحد 0٫25029

الدولار : 3٫75972 مقابل الريال الواحد 0٫26598

درهم إماراتي : 1٫02358 مقابل الريال الواحد 0٫97696

ريال يمني : 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫56079

دينار أردني : 5٫30067 مقابل الريال الواحد 0٫18866

دينار كويتي : 12٫27468 مقابل الريال الواحد 0٫08147

دينار بحريني : 9٫97245 مقابل الريال الواحد 0٫10028

الريال القطري : 1٫03254 مقابل الريال الواحد 0٫96849

الدرهم المغربي : 0٫36016 مقابل الريال الواحد 2٫77915

الجنيه المصري : 0٫15265 مقابل الريال الواحد 6٫55192

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المنتخب السعودي يختتم تحضيراته لمواجهة بولندا
كأس العالم

المنتخب السعودي يختتم تحضيراته لمواجهة بولندا

كأس العالم
احتجاجات كوفيد تهز الصين لليوم الثالث
العالم

احتجاجات كوفيد تهز الصين لليوم الثالث

العالم
الإعلامي الرياضي مدني رحيمي في ذمة الله
الرياضة

الإعلامي الرياضي مدني رحيمي في ذمة الله

الرياضة
دافع عن الشباك ببسالة .. محمد العويس...
كأس العالم

دافع عن الشباك ببسالة .. محمد العويس...

كأس العالم
إسبانيا تتربع على عرش تصنيف السلة العالمي
الرياضة

إسبانيا تتربع على عرش تصنيف السلة العالمي

الرياضة
كيت ميدلتون تتألق بعقد ديانا وأقراط إليزابيث
العالم

كيت ميدلتون تتألق بعقد ديانا وأقراط إليزابيث

العالم
مطار الملك سلمان الدولي يواكب نمو حركة...
السعودية اليوم

مطار الملك سلمان الدولي يواكب نمو حركة...

السعودية اليوم
تسلسل زمني لصواريخ بولندا وأوروبا تكشر عن...
العالم

تسلسل زمني لصواريخ بولندا وأوروبا تكشر عن...

العالم