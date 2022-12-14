أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

العملات الأجنبية

اليورو : 3٫99529 مقابل الريال الواحد 0٫25029

الدولار : 3٫75972 مقابل الريال الواحد 0٫26598

درهم إماراتي : 1٫02358 مقابل الريال الواحد 0٫97696

ريال يمني : 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫56079

دينار أردني : 5٫30067 مقابل الريال الواحد 0٫18866

دينار كويتي : 12٫27468 مقابل الريال الواحد 0٫08147

دينار بحريني : 9٫97245 مقابل الريال الواحد 0٫10028

الريال القطري : 1٫03254 مقابل الريال الواحد 0٫96849

الدرهم المغربي : 0٫36016 مقابل الريال الواحد 2٫77915

الجنيه المصري : 0٫15265 مقابل الريال الواحد 6٫55192