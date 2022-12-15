أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو: 4٫00642 مقابل الريال الواحد 0٫24960
الدولار: 3٫76001 مقابل الريال الواحد 0٫26596
درهم إماراتي: 1٫02366 مقابل الريال الواحد 0٫97689
ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫58892
دينار أردني: 5٫30108 مقابل الريال الواحد 0٫18864
دينار كويتي: 12٫26517 مقابل الريال الواحد 0٫08155
دينار بحريني: 9٫97417 مقابل الريال الواحد 0٫10026
الريال القطري: 1٫03276 مقابل الريال الواحد 0٫96828
الدرهم المغربي: 0٫35988 مقابل الريال الواحد 2٫78132
الجنيه المصري: 0٫15212 مقابل الريال الواحد 6٫57275