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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

2022-12-15 الساعة 9:58
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫00642 مقابل الريال الواحد 0٫24960

الدولار: 3٫76001 مقابل الريال الواحد 0٫26596

درهم إماراتي: 1٫02366 مقابل الريال الواحد 0٫97689

ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫58892

دينار أردني: 5٫30108 مقابل الريال الواحد 0٫18864

دينار كويتي: 12٫26517 مقابل الريال الواحد 0٫08155

دينار بحريني: 9٫97417 مقابل الريال الواحد 0٫10026

الريال القطري: 1٫03276 مقابل الريال الواحد 0٫96828

الدرهم المغربي: 0٫35988 مقابل الريال الواحد 2٫78132

الجنيه المصري: 0٫15212 مقابل الريال الواحد 6٫57275

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