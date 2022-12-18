أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، في بداية التعاملات صباح اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال صباح اليوم الأحد:
اليورو: 3٫98148 مقابل الريال الواحد 0٫25105
الدولار: 3٫75806 مقابل الريال الواحد 0٫26609
درهم إماراتي:1٫02319 مقابل الريال الواحد 0٫97734
ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫60351
دينار أردني: 5٫29833 مقابل الريال الواحد 0٫18874
دينار كويتي: 12٫22529 مقابل الريال الواحد 0٫08165
دينار بحريني: 9٫94649 مقابل الريال الواحد 0٫10064
الريال القطري: 1٫03222 مقابل الريال الواحد 0٫96878
الدرهم المغربي: 0٫35755 مقابل الريال الواحد 2٫79942
الجنيه المصري : 0٫15246 مقابل الريال الواحد 6٫55904