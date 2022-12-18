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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

2022-12-18 الساعة 9:15
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، في بداية التعاملات صباح اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال صباح اليوم الأحد:

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ريال مدريد يراقب Yassine bounou

العملات الأجنبية

اليورو: 3٫98148 مقابل الريال الواحد 0٫25105

الدولار: 3٫75806 مقابل الريال الواحد 0٫26609

درهم إماراتي:1٫02319 مقابل الريال الواحد 0٫97734

ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫60351

دينار أردني: 5٫29833 مقابل الريال الواحد 0٫18874

دينار كويتي: 12٫22529 مقابل الريال الواحد 0٫08165

دينار بحريني: 9٫94649 مقابل الريال الواحد 0٫10064

الريال القطري: 1٫03222 مقابل الريال الواحد 0٫96878

الدرهم المغربي: 0٫35755 مقابل الريال الواحد 2٫79942

الجنيه المصري : 0٫15246 مقابل الريال الواحد 6٫55904

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