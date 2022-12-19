أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، صباح اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو:3٫98869 مقابل الريال الواحد 0٫25073
الدولار: 3٫76040 مقابل الريال الواحد 0٫26593
درهم إماراتي:1٫02382 مقابل الريال الواحد 0٫97673
ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫56207
دينار أردني:5٫30163 مقابل الريال الواحد 0٫18862
دينار كويتي:12٫28093 مقابل الريال الواحد 0٫08160
دينار بحريني: 9٫99635مقابل الريال الواحد 0٫10004
الريال القطري:1٫03286 مقابل الريال الواحد 0٫96818
الدرهم المغربي: 0٫35799 مقابل الريال الواحد 2٫79597
الجنيه المصري:0٫15266 مقابل الريال الواحد 6٫55045