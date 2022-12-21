أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، صباح اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

أسعار العملات

اليورو:3٫99264 مقابل الريال الواحد 0٫25046

الدولار:3٫76086 مقابل الريال الواحد 0٫26590

درهم إماراتي:1٫02392 مقابل الريال الواحد 0٫97664

ريال يمني:0٫01503 مقابل الريال الواحد 66٫54065

دينار أردني:5٫30228 مقابل الريال الواحد 0٫18860

دينار كويتي:12٫28486 مقابل الريال الواحد 0٫08140

دينار بحريني: 9٫97736 مقابل الريال الواحد 0٫10023

الريال القطري:1٫03292 مقابل الريال الواحد 0٫96813

الدرهم المغربي: 0٫35858 مقابل الريال الواحد 2٫79135

الجنيه المصري:0٫15228 مقابل الريال الواحد 6٫56685