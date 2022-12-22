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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

2022-12-22 الساعة 9:35
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، صباح اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫00316 مقابل الريال الواحد 0٫24979

الدولار: 3٫76102 مقابل الريال الواحد 0٫26589

درهم إماراتي: 1٫02396 مقابل الريال الواحد 0٫97660

ريال يمني: 0٫01503 مقابل الريال الواحد 66٫53778

دينار أردني: 5٫30251 مقابل الريال الواحد 0٫18859

دينار كويتي: 12٫28337 مقابل الريال الواحد 0٫08141

دينار بحريني: 9٫97626 مقابل الريال الواحد 0٫10024

الريال القطري: 1٫03289 مقابل الريال الواحد 0٫96815

الدرهم المغربي: 0٫35862 مقابل الريال الواحد 2٫79108

الجنيه المصري: 0٫15211 مقابل الريال الواحد 6٫57401

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