أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

أسعار العملات

اليورو: 4٫01131 مقابل الريال الواحد 0٫24926

الدولار: 3٫76067 مقابل الريال الواحد 0٫26591

درهم إماراتي: 1٫02388 مقابل الريال الواحد 0٫97668

ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫55736

دينار أردني: 5٫30201 مقابل الريال الواحد 0٫18861

دينار كويتي: 12٫27131 مقابل الريال الواحد 0٫08149

دينار بحريني: 9٫99344 مقابل الريال الواحد 0٫10007

الريال القطري: 1٫03287 مقابل الريال الواحد 0٫96818

الدرهم المغربي: 0٫35799 مقابل الريال الواحد 2٫79339

الجنيه المصري: 0٫15271 مقابل الريال الواحد 6٫54838