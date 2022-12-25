أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو:4٫01131 مقابل الريال الواحد 0٫24926
الدولار: 3٫76067 مقابل الريال الواحد 0٫26591
درهم إماراتي:1٫02388 مقابل الريال الواحد 0٫97668
ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫55736
دينار أردني:5٫30201 مقابل الريال الواحد 0٫18861
دينار كويتي: 12٫28927 مقابل الريال الواحد 0٫08149
دينار بحريني:9٫99344 مقابل الريال الواحد 0٫10007
الريال القطري:1٫03287 مقابل الريال الواحد 0٫96818
الدرهم المغربي: 0٫35847 مقابل الريال الواحد 2٫79339
الجنيه المصري: 0٫15271 مقابل الريال الواحد 6٫54838