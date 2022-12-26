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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

2022-12-26 الساعة 9:03
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

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أسعار العملات

اليورو:3٫99588 مقابل الريال الواحد 0٫25029

الدولار: 3٫76030 مقابل الريال الواحد 0٫26594

درهم إماراتي:1٫02380 مقابل الريال الواحد0٫97676

ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫56384

دينار أردني:5٫30149 مقابل الريال الواحد 0٫18863

دينار كويتي: 12٫27131 مقابل الريال الواحد 0٫08150

دينار بحريني:9٫97884 مقابل الريال الواحد 0٫10022

الريال القطري:1٫03277 مقابل الريال الواحد 0٫96827

الدرهم المغربي: 0٫35850 مقابل الريال الواحد 2٫79202

الجنيه المصري: 0٫15204 مقابل الريال الواحد 6٫57737

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