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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

2022-12-28 الساعة 8:51
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

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أسعار العملات

اليورو: 3٫99857 مقابل الريال الواحد 0٫25010

الدولار: 3٫75881 مقابل الريال الواحد 0٫26604

درهم إماراتي: 1٫02336 مقابل الريال الواحد 0٫97717

ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫60347

دينار أردني: 5٫29939 مقابل الريال الواحد 0٫18870

دينار كويتي: 12٫26591 مقابل الريال الواحد 0٫08152

دينار بحريني: 9٫96980 مقابل الريال الواحد 0٫49022

الريال القطري: 1٫03236 مقابل الريال الواحد 0٫96866

الدرهم المغربي: 0٫35925 مقابل الريال الواحد 2٫78356

الجنيه المصري: 0٫15220 مقابل الريال الواحد 6٫57011

 

 

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