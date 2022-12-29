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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

2022-12-29 الساعة 8:33
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، صباح اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

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أسعار العملات

اليورو: 3٫99348 مقابل الريال الواحد 0٫25041

الدولار: 3٫75899 مقابل الريال الواحد 0٫26603

درهم إماراتي: 1٫02347 مقابل الريال الواحد0٫97707

ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫60037

دينار أردني: 5٫29964 مقابل الريال الواحد 0٫18869

دينار كويتي: 12٫28659 مقابل الريال الواحد 0٫08150

دينار بحريني: 9٫98386 مقابل الريال الواحد 0٫10017

الريال القطري: 1٫03226مقابل الريال الواحد 0٫96874

الدرهم المغربي: 0٫35922 مقابل الريال الواحد 2٫78385

الجنيه المصري: 0٫15189 مقابل الريال الواحد 6٫58393

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