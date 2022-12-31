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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

2022-12-31 الساعة 11:44
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫03186 مقابل الريال الواحد 0٫24802

الدولار: 3٫75879 مقابل الريال الواحد 0٫26604

درهم إماراتي: 1٫02347 مقابل الريال الواحد 0٫97707

ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫59063

دينار أردني: 5٫29936 مقابل الريال الواحد 0٫18870

دينار كويتي: 12٫26958 مقابل الريال الواحد 0٫08150

دينار بحريني: 9٫98192 مقابل الريال الواحد 0٫10019

الريال القطري: 1٫03242 مقابل الريال الواحد 0٫96860

الدرهم المغربي: 0٫36008 مقابل الريال الواحد 2٫77716

الجنيه المصري: 0٫15216 مقابل الريال الواحد 6٫57215

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