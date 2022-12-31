أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو: 4٫03186 مقابل الريال الواحد 0٫24802
الدولار: 3٫75879 مقابل الريال الواحد 0٫26604
درهم إماراتي: 1٫02347 مقابل الريال الواحد 0٫97707
ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫59063
دينار أردني: 5٫29936 مقابل الريال الواحد 0٫18870
دينار كويتي: 12٫26958 مقابل الريال الواحد 0٫08150
دينار بحريني: 9٫98192 مقابل الريال الواحد 0٫10019
الريال القطري: 1٫03242 مقابل الريال الواحد 0٫96860
الدرهم المغربي: 0٫36008 مقابل الريال الواحد 2٫77716
الجنيه المصري: 0٫15216 مقابل الريال الواحد 6٫57215