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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

2022-12-01 الساعة 8:52
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
المواطن - الرياض

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

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العملات الأجنبية

اليورو: 3٫92181 مقابل الريال الواحد 0٫25499

الدولار: 3٫75946 مقابل الريال الواحد 0٫26600

درهم إماراتي: 1٫02354 مقابل الريال الواحد 0٫97700

ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫59868

دينار أردني: 5٫30030 مقابل الريال الواحد 0٫18867

دينار كويتي: 12٫23599 مقابل الريال الواحد 0٫08173

دينار بحريني: 9٫97094 مقابل الريال الواحد 0٫10030

الريال القطري: 1٫03268 مقابل الريال الواحد 0٫96836

الدرهم المغربي: 0٫35391 مقابل الريال الواحد 2٫82828

الجنيه المصري: 0٫15318 مقابل الريال الواحد6٫52918

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