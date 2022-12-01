أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

العملات الأجنبية

اليورو: 3٫92181 مقابل الريال الواحد 0٫25499

الدولار: 3٫75946 مقابل الريال الواحد 0٫26600

درهم إماراتي: 1٫02354 مقابل الريال الواحد 0٫97700

ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫59868

دينار أردني: 5٫30030 مقابل الريال الواحد 0٫18867

دينار كويتي: 12٫23599 مقابل الريال الواحد 0٫08173

دينار بحريني: 9٫97094 مقابل الريال الواحد 0٫10030

الريال القطري: 1٫03268 مقابل الريال الواحد 0٫96836

الدرهم المغربي: 0٫35391 مقابل الريال الواحد 2٫82828

الجنيه المصري: 0٫15318 مقابل الريال الواحد6٫52918