أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو: 3٫92181 مقابل الريال الواحد 0٫25499
الدولار: 3٫75946 مقابل الريال الواحد 0٫26600
درهم إماراتي: 1٫02354 مقابل الريال الواحد 0٫97700
ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫59868
دينار أردني: 5٫30030 مقابل الريال الواحد 0٫18867
دينار كويتي: 12٫23599 مقابل الريال الواحد 0٫08173
دينار بحريني: 9٫97094 مقابل الريال الواحد 0٫10030
الريال القطري: 1٫03268 مقابل الريال الواحد 0٫96836
الدرهم المغربي: 0٫35391 مقابل الريال الواحد 2٫82828
الجنيه المصري: 0٫15318 مقابل الريال الواحد6٫52918