أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم 

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، صباح اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو: 3٫96110 مقابل الريال الواحد 0٫25246
الدولار: 3٫75905 مقابل الريال الواحد 0٫26602
درهم إماراتي: 1٫02343 مقابل الريال الواحد 0٫97711
ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫60596
دينار أردني: 5٫29972 مقابل الريال الواحد 0٫18869
دينار كويتي: 12٫26363 مقابل الريال الواحد 0٫08154
دينار بحريني: 9٫96810 مقابل الريال الواحد 0٫10033
الريال القطري: 1٫03242 مقابل الريال الواحد 0٫96860
الدرهم المغربي: 0٫35640 مقابل الريال الواحد 2٫80849
الجنيه المصري: 0٫15299 مقابل الريال الواحد 6٫53657