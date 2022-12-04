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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم 

2022-12-04 الساعة 8:45
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم 
المواطن - الرياض

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، صباح اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

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أسعار العملات

اليورو: 3٫96110 مقابل الريال الواحد 0٫25246

الدولار: 3٫75905 مقابل الريال الواحد 0٫26602

درهم إماراتي: 1٫02343 مقابل الريال الواحد 0٫97711

ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫60596

دينار أردني: 5٫29972 مقابل الريال الواحد 0٫18869

دينار كويتي: 12٫26363 مقابل الريال الواحد 0٫08154

دينار بحريني: 9٫96810 مقابل الريال الواحد 0٫10033

الريال القطري: 1٫03242 مقابل الريال الواحد 0٫96860

الدرهم المغربي: 0٫35640 مقابل الريال الواحد 2٫80849

الجنيه المصري: 0٫15299 مقابل الريال الواحد 6٫53657

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