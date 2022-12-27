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أسعار العملات مقابل الريال اليوم الثلاثاء

2022-12-27 الساعة 8:43
أسعار العملات مقابل الريال اليوم الثلاثاء
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، صباح اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

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أسعار العملات

اليورو:4٫00010 مقابل الريال الواحد 0٫24998

الدولار: 3٫75930 مقابل الريال الواحد 0٫26601

درهم إماراتي:1٫02352 مقابل الريال الواحد 0٫97702

ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫59484

دينار أردني:5٫30008 مقابل الريال الواحد 0٫18868

دينار كويتي:12٫26805 مقابل الريال الواحد 0٫08152

دينار بحريني:10٫01663 مقابل الريال الواحد 0٫09994

الريال القطري:1٫03235 مقابل الريال الواحد 0٫96866

الدرهم المغربي: 0٫35959 مقابل الريال الواحد 2٫78354

الجنيه المصري: 0٫15225 مقابل الريال الواحد 6٫56846

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