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مكاسب أسبوعية بعد أسابيع من الانخفاضات

أسعار النفط تتراجع بفعل صعود الدولار

2022-12-02 الساعة 11:21
أسعار النفط تتراجع بفعل صعود الدولار
المواطن - متابعة

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تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، بعد أن عوض الدولار بعض خسائره، بينما حد تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19 في مدينتين صينيتين من الخسائر.

انخفاض العقود الآجلة

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، فبحلول الساعة 01:28 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتَا أو 0.1% إلى 86.77 دولار للبرميل، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 14 سنتًا أو 0.2% إلى 81.08 دولار للبرميل.

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وصعد الدولار بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في 16 أسبوعًا مقابل سلة عملات رئيسية، بعد بيانات كشفت أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة زاد بقوة في أكتوبر.

أول مكاسب أسبوعية

وما زال الخامان بصدد تسجيل أول مكاسب أسبوعية بعد ثلاثة أسابيع متعاقبة من الانخفاضات مع تخفيف مدينتين صينيتين لقيود مكافحة كوفيد-19.

وأعلنت قوانجتشو وتشونجشينج يوم الأربعاء تخفيف قيود مكافحة الجائحة.

في الوقت نفسه كشف دبلوماسيون ووثيقة اطلعت عليها “رويترز”، أن حكومات الاتحاد الأوروبي اتفقت على تطبيق حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا عند 60 دولارًا للبرميل مع آلية تعديل لإبقاء السعر أدنى من مستوى السوق بنسبة 5%.

وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، إنه يتعين أن توافق جميع حكومات الاتحاد الأوروبي كتابة على هذا القرار في موعد أقصاه اليوم الجمعة.

وحتى الآن لم تؤكد بولندا، التي سعت لخفض الحد الأقصى للسعر قدر المستطاع، أنها ستدعم الاتفاق.

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