أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023

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توقعت العديد من المؤسسات المالية والنفطية، أن يكلف خام برنت العام المقبل في المتوسط 100 دولار للبرميل، ليبلغ مستوى ذروته عند 110 دولارات للبرميل، في النصف الثاني من عام 2023.
وقال تحليل بنك أوف أمريكا، إنه سيصل السعر، من وجهة نظرهم، إلى مستوى ذروته عند 110 دولارات للبرميل في النصف الثاني من العام.
وقال البنك في تقرير: العقوبات ضد روسيا وانخفاض مخزونات النفط وانفتاح الاقتصاد الصيني، ورغبة أوبك في خفض الإنتاج في حالة ضعف الطلب يجب أن يدعم ارتفاع أسعار الطاقة.
وتم تداول العقود الآجلة لخام “برنت” في بورصة لندن للعقود الآجلة “ICE” عند 80.3 دولار للبرميل مساء أمس الثلاثاء.
وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، أمس الثلاثاء، بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط الخام في عامي 2022 و2023 بعد خفضها عدة مرات، قائلةً إنه في حين أن التباطؤ الاقتصادي واضح تمامًا، إلا أن هناك جانبًا صعوديًا محتملًا يتمثل في تخفيف سياسة صفر كوفيد التي تبنتها الصين لمكافحة فيروس كورونا.
وقالت أوبك، في تقريرها الشهري، إن الطلب على النفط في 2023 سيرتفع 2.25 مليون برميل يوميًا، أو نحو 2.3 %، بعد نمو 2.55 مليون برميل يوميًا في 2022. ولم يتغير التوقعان عن الشهر الماضي.
وذكرت المنظمة، في التقرير، أنه على الرغم من أن أوجه عدم اليقين الاقتصادي حول العالم مرتفعة وأن آفاق النمو في اقتصادات رئيسية لا تزال تميل للاتجاه النزولي، فإن هناك عوامل ظهرت أيضًا تدعم الاتجاه الصعودي وربما تعادل التحديات الحالية والقادمة.