أسعار النفط تواصل تراجعها

واصلت أسعار النفط تراجعها، أمس الخميس، في ظل مخاوف المستثمرين من أن زيادة الإصابات في الصين مع التخلي عن سياسة “صفر كوفيد” قد تؤدي إلى تزايد حالات الإصابة بالفيروس في العالم.

78.35 دولار للبرميل

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.77% إلى 78.35 دولار للبرميل.

وبحسب بيانات بلومبرغ، تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 82.83 دولار للبرميل بانخفاض بنسبة 0.52% عن سعر التسوية السابق.

وحدت بيانات أمريكية من التراجع، حيث أظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن صدور البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم.