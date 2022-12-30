أسعار النفط تواصل تراجعها

جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح
واصلت أسعار النفط تراجعها، أمس الخميس، في ظل مخاوف المستثمرين من أن زيادة الإصابات في الصين مع التخلي عن سياسة “صفر كوفيد” قد تؤدي إلى تزايد حالات الإصابة بالفيروس في العالم.
وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.77% إلى 78.35 دولار للبرميل.
وبحسب بيانات بلومبرغ، تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 82.83 دولار للبرميل بانخفاض بنسبة 0.52% عن سعر التسوية السابق.
وحدت بيانات أمريكية من التراجع، حيث أظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن صدور البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم.