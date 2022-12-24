أسعار تذاكر كأس الخليج 25

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم السبت، عن أسعار تذاكر مباريات مسابقة كأس الخليج العربي بنسختها الـ25 المقررة في مدينة البصرة جنوب البلاد.

وتستضيف العراق البطولة للمرة الثانية بعد عام 1979، حيث تنطلق البطولة خلال الفترة من 6 وحتى 19 يناير 2023، على ملعبي البصرة والميناء الدوليين، بمشاركة 8 منتخبات.

كأس الخليج

وأوضح الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان له، أن بيع التذاكر سيكون إلكترونيًا وكل تذكرة سوف تُباع حسب كل فئة، كما أن أسعار التذاكر تختلف أسعارها حسب الألوان، فاللون الأخضر سعر تذكرتها يصل لـ 30 دولارًا، واللون الأصفر من فئة 20 دولارًا، واللون الأحمر “14 دولارًا”، واللون الأزرق من فئة 10 دولارات.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 25، عن تخصيص 5 منافذ لبيع تذاكر المباريات بشكل مباشر في مدينة البصرة، اعتبارًا من 25 ديسمبر الحالي.

مجموعات خليجي 25

وجاءت قرعة خليجي 25 كالتالي؛ المنتخب السعودي في المجموعة الأولى التي تضم كلًّا من؛ العراق، عمان واليمن، فيما يتواجد بالمجموعة الثانية، منتخب البحرين حامل اللقب، قطر، الإمارات والكويت.

ويُعد منتخب الكويت الأكثر تتويجًا بلقب كأس الخليج برصيد 10 مرات حيث كان اللقب الأخير عام 2010.

يذكر أن منتخب البحرين كان تُوج بـ خليجي 24 في عام 2019 على حساب المنتخب السعودي في المباراة النهائية.

وكشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيعلن قائمة الأخضر المشاركة بكأس الخليج “خليجي 25” يوم الثلاثاء المقبل.

وذكر الإعلامي وليد الفراج في برنامجه “أكشن مع وليد” أن المدرب سعد الشهري سيقود منتخبًا مكونًا من لاعبي المنتخب السعودي الأولمبي واللاعبين الذين لا يشاركون بصفة أساسية مع الفريق الأول لأنديتهم بالدوري السعودي للمحترفين.