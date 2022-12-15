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عن النصف الثاني من 2022

أسمنت حائل توزع 24 مليون ريال أرباحًا على المساهمين

2022-12-15 الساعة 12:49
أسمنت حائل توزع 24 مليون ريال أرباحًا على المساهمين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أسمنت حائل قرار مجلس الإدارة بتوزيع 24 مليون ريال أرباحاً نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني للعام 2022.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق 21-05-1444هـ الموافق 15-12-2022م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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الأسهم السعودية

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم الرئيس مرتفعًا 26.98 نقطة ليقفل عند مستوى 10248.12 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 347 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 70 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات: المواساة، وكيان السعودية، وسلوشنز، والحفر العربية، ومجموعة تداول الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الإنماء طوكيو م، والبلاد، وأسمنت تبوك، وسلامة، وتنمية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.87 % و 9.90 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وبترو رابغ، والراجحي، وكيان السعودية، والتصنيع الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: أمريكانا، والراجحي، ومرافق، ومعادن، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) مرتفعاً 99.36 نقطة ليقفل عند مستوى 18641.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 54.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 870 ألف سهم تقاسمتها 1796 صفقة.

 

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