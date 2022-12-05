أسهل طريقة لإرسال صور وفيديوهات من الألبوم لسناب شات

كشف الخبير التقني عبدالرحمن الهادي عن أسهل وأسرع طريقة لإرسال صور وفيديوهات من الألبوم إلى سناب شات مباشره بدون برامج.

شرح مبسط

وأرفق عبدالرحمن مقطع فيديو به شرح مبسط لهذه الطريقة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: إن خطوات إرسال الصور والفيديوهات عبر سناب شات تتم بسهولة من خلال الخطوات التالية:

– الضغط على وضع المخرج

– ثم الضغط على استيراد الوسائط

– ثم اختيار الصور والفيديوهات

– ثم الضغط على علامة (الصح)

– ثم الضغط على معاينة

– ثم اختيار طريقة الإرسال