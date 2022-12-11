أسود الأطلس يمتلكون أقوى خط دفاع بكأس العالم

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تصدر المنتخب المغربي قائمة أقوى خط دفاع بين المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم قطر 2022، ولم تستقبل شباك أسود الأطلس سوى هدف وحيد وجاء بنيران صديقة وكأن الجميع يخشى الاقتراب من مرمى الحارس ياسين بونو.
بينما تراجعت فرنسا والأرجنتين للمركز الأخير بعدما استقبل كل منهما 5 أهداف.
استهل المغرب مشواره في كأس العالم بالتعادل سلبيًا مع كرواتيا، ثم الفوز على بلجيكا بهدفين نظيفين، والفوز على كندا بهدفين مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، قبل أن يفوز على إسبانيا في دور الـ16 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/0، وذلك بعد انتهاء المباراة والشوطين الإضافيين بنتيجة التعادل السلبي، وفي ربع النهائي فاز على البرتغال بهدف يوسف النصيري.
وحجز منتخب المغرب مقعده بين الكبار في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، للمرة الأولى يفعلها منتخب عربي في التاريخ، بعد فوزه الثمين على البرتغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب الثمامة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليًا في قطر.