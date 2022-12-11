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الجميع يخشى عرين بونو

أسود الأطلس يمتلكون أقوى خط دفاع بكأس العالم

2022-12-11 الساعة 5:35
أسود الأطلس يمتلكون أقوى خط دفاع بكأس العالم
المواطن - فريق التحرير

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تصدر المنتخب المغربي قائمة أقوى خط دفاع بين المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم قطر 2022، ولم تستقبل شباك أسود الأطلس سوى هدف وحيد وجاء بنيران صديقة وكأن الجميع يخشى الاقتراب من مرمى الحارس ياسين بونو.

بينما تراجعت فرنسا والأرجنتين للمركز الأخير بعدما استقبل كل منهما 5 أهداف.

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موعد مباراة المغرب والبرتغال والقنوات الناقلة

المنتخب المغربي
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

هدف واحد

استهل المغرب مشواره في كأس العالم بالتعادل سلبيًا مع كرواتيا، ثم الفوز على بلجيكا بهدفين نظيفين، والفوز على كندا بهدفين مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، قبل أن يفوز على إسبانيا في دور الـ16 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/0، وذلك بعد انتهاء المباراة والشوطين الإضافيين بنتيجة التعادل السلبي، وفي ربع النهائي فاز على البرتغال بهدف يوسف النصيري.

منتخب المغرب
جانب من احتفالات لاعبي المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

الأربعة الكبار

وحجز منتخب المغرب مقعده بين الكبار في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، للمرة الأولى يفعلها منتخب عربي في التاريخ، بعد فوزه الثمين على البرتغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب الثمامة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليًا في قطر.

منتخب المغرب
جانب من احتفالات لاعبي المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

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