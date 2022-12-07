أشرف حكيمي مواليد مدريد يعطي إسبانيا الضربة القاضية

أطلق أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب المغربي، الضربة القاضية التي أقصت منتخب إسبانيا من نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022.

حكيمي صاحب الـ24 عامًا هو من مواليد مدينة مدريد الإسبانية لأبوين مغربيين ونشأ وترعرع خلال فترة طفولته وشبابه في إسبانيا، لكنه رفض قبل سنوات تمثيل المنتخب الإسباني ومفضلًا تمثيل منتخب المغرب.

وكان حكيمي علل اختياره تمثيل منتخب المغرب، بشعوره بالراحة النفسية عند قدومه لمعسكر منتخب أسود الأطلس وكان الشعور مغاير تمامًا عندما انضم مرتين لمعسكر المنتخب الإسباني، لكنه فضّل الرحيل عن معسكر إسبانيا والانضمام لمعسكر المغرب.

يذكر أن حكيمي كان سجل ركلة الجزاء الترجيحية، التي أهلت منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخ أسود الأطلس.

مسيرة أشرف حكيمي

جدير بالذكر أن أشرف حكيمي لعب من قبل في صفوف ريال مدريد في الفريقين الأول والثاني، ثم لعب لفترة قصيرة مع ناديي بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي، كما انضم لصفوف باريس سان جيرمان في العام الماضي.

وتنطلق مباريات دور الثمانية مساء بعد غد الجمعة بإقامة مباراتين وهما “كرواتيا ضد البرازيل في السادسة مساءً بتوقيت المملكة، هولندا ضد الأرجنتين في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة”.

وتُستكمل مباريات دور الثمانية السبت المقبل بإقامة مباراتين وهما “المغرب والبرتغال وتبدأ في الـ6 مساءً، إنجلترا وفرنسا وتنطلق في العاشرة مساءً”.