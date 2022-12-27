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بعد تداول شائعات عن وفاتها

أشقاء سفيان بوفال: والدتنا بخير

2022-12-27 الساعة 5:09
أشقاء سفيان بوفال: والدتنا بخير
المواطن - محمد سمعه

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نفى أشقاء اللاعب المغربي سفيان بوفال، ما تردد حول وفاة والدتهم، التي خطفت الأنظار باحتفالها مع نجلها في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، في كل مرة كان يصعد فيها المنتخب المغربي لأدوار متقدمة في المونديال.

وقال 2 من أشقاء اللاعب عبر موقع ” الإنستجرام” : ” الحمدلله والدتنا بخير، شكرًا لرسائلكم”.

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وكانت والدة اللاعب بوفال حظيت باستقبال مميز مع باقي أمهات اللاعبين وجميع أفراد بعثة منتخب المغرب، من قبل الملك محمد السادس بالقصر الملكي في العاصمة الرباط، بعد نجاح المنتخب المغربي في أن يكون أول منتخب عربي وإفريقي يحتل المركز الرابع في بطولة كأس العالم.

سفيان بوفال 

وكانت تقارير إعلامية مغربية أكدت أن والدة بوفال بخير بعد وصولها إلى العاصمة الفرنسية باريس قادمة من قطر بعد إجرائها لعملية جراحية ناجحة بحسب موقع ” هسبريس” المغربي.

أشقاء سفيان بوفال ووالدتهم

يذكر أن سفيان بوفال صاحب الـ29 عامًا يلعب في صفوف نادي أنجيه الفرنسي حيث وُلد في فرنسا لكنه اختار تمثيل المنتخب المغربي، وسبق له اللعب في أندية ليل الفرنسي وسيلتا فيجو الإسباني وساوثهامبتون الإنجليزي، قبل أن يستقر في صفوف أنجيه منذ عام 2020.

سفيان بوفال ووالدته

ولعب بوفال مع المنتخب المغربي 37 مباراة دولية، نجح خلالها في إحراز 6 أهداف فقط، كما شارك مع المنتخب المغربي في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي أُقيمت في الكاميرون يناير الماضي.

سفيان بوفال ووالدته

 

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